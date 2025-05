Niespełna 26-letnia Rybakina jest rozstawiona z numerem 12. Największy sukces odniosła w 2022 roku, kiedy wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. We French Open jej najlepszy wynik to ćwierćfinał. Osiągnęła go w 2021 i 2024 roku.

Świątek walczy w Paryżu o czwarty tytuł z rzędu, co nie udało się żadnej tenisistce od ponad 100 lat. Polka w stolicy Francji najlepsza była też w 2020 roku, ale po raz pierwszy od 2021 roku nie gra tam jako liderka światowego rankingu. Na liście WTA jest piąta.

Iga Świątek - Jelena Rybakina. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Świątek - Rybakina na Polsatsport.pl w niedzielę 1 czerwca.