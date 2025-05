Świątek - Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał na Roland Garros?

Świątek po raz pierwszy od 2021 roku nie gra w Paryżu jako liderka światowego rankingu. Słabsza dyspozycja w ostatnich tygodniach, a szczególnie porażka już w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie, spowodowały, że na liście WTA jest piąta.

Blisko 26-letnia Rybakina jest rozstawiona z numerem 12. Największy sukces odniosła w 2022 roku, kiedy wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. We French Open jej najlepszy wynik to ćwierćfinał. Osiągnęła go w 2021 i 2024 roku. Świątek ma z nią bilans 4-4.

Zwyciężczyni zagra albo z ubiegłoroczną finalistką Paolini (nr 4), albo ze Switoliną (nr 13).

Polka walczy w stolicy Francji o czwarty tytuł z rzędu, co nie udało się żadnej tenisistce od ponad 100 lat. We French Open najlepsza była też w 2020 roku.

Świątek - Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Rybakina poznamy w niedzielę 1 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Rybakina, przekonamy się w godzinach popołudniowych.

PAP