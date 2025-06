Czterech z rzędu tytułów w Paryżu nie udało się zdobyć żadnej tenisistce od ponad 100 lat. Francuzka Suzanne Lenglen dokonała tego w latach 1920-23, jednak wówczas nie mogli rywalizować obcokrajowcy.

"Każdego turnieju nie da się wygrać. Bez dwóch zdań wrócę tu i będę każdego roku próbowała. Lubię tu grać i mimo tego, że był to tylko półfinał, to był to solidny turniej. Będę pracowała, aby mieć dyspozycję, która da mi przewagę nad przeciwniczkami" - powiedziała Świątek na konferencji prasowej.

Polka w Paryżu najlepsza była też w 2020 roku, ale teraz po raz pierwszy od 2021 nie grała tam jako liderka światowego rankingu. Była rozstawiona z numerem piątym. Liderką listy WTA jest Białorusinka, która po raz pierwszy zagra w finale French Open.

"Rozegrałam kilka dobrych meczów. Teraz nie jest łatwo spojrzeć na to z szerszej perspektywy, ale nie był to zły turniej, choć oczywiście skończył się innym wynikiem niż chciałam" - dodała po tym, jak na 26 zatrzymała się jej seria zwycięstw we French Open.

Po trwającym 75 minut pierwszym secie półfinału, w drugim 24-letnia Polka odrobiła stratę. Jej gra kompletnie załamała się jednak w trzeciej partii. Trwała tylko 22 minuty, a Świątek wygrała w niej tylko sześć punktów.

"Mam wrażenie, że serwowałam tak samo, ale Aryna zaczęła lepiej odczytywać mój serwis. Myślę, że straciłam trochę intensywności. To nie jest tak, że nie miałam energii, ale na tym poziomie pięć procent robi różnicę. Aryna grała bardzo dobrze. Nie miałam czasu, aby się zresetować, jak w pierwszym secie" - próbowała na gorąco analizować przebieg decydującego seta.

"Może powinnam była serwować z większą kreatywnością, a nie tak samo, jak w drugim secie. Może powinnam była czymś ją zaskoczyć. Nie wiem, będę musiała jeszcze obejrzeć ten mecz" - dodała.

W obliczu wcześniejszych sukcesów w Paryżu, porażka w półfinale może wyglądać rozczarowująco. Warto jednak pamiętać o zniżce formy, jaka Świątek dopadła wiosną i która skutkowała porażkami m.in. w ćwierćfinale w Miami ze 140. w światowym rankingu Alexandrą Ealą z Filipin, z Amerykanką Coco Gauff 1:6, 1:6 w półfinale w Madrycie czy jej rodaczką Danielle Collins 1:6, 5:7 już w trzeciej rundzie w Rzymie. Rok temu w stolicach Hiszpanii oraz Włoch Świątek była najlepsza.

"Dużo musiałam wysiłku włożyć, żeby zmienić nastawienie. Nauczyć się radzić sobie z kłopotami na korcie. Wykonałam bardzo dużo pracy i jestem pewna, że bez niej nie dałabym sobie rady z tym, co spotkało mnie tu już we wcześniejszych meczach" - powiedziała Świątek.

Przed nią teraz występy na kortach trawiastych, na czele z rozpoczynającym się 30 czerwca wielkoszlemowym Wimbledonem.

"Mamy trochę więcej czasu, aby przygotować się do gry na trawie. Zwykle było o to ciężko, bo po grze tutaj chciałam kilka dni spędzić w domu. Nie czuję teraz potrzeby przebywania w domu, więc pewnie będziemy trenować gdzieś w Europie" - przyznała.

BS, PAP