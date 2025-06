Kluczowy moment dla Igi Świątek! To może mieć poważne konsekwencje

Świątek zaliczyła spadek w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek przed rozpoczęciem tegorocznej edycji French Open. Raszynianka, która przez długi czas utrzymywała się na drugim miejscu, przez swoje nie najlepsze wyniki w tym sezonie, przed startem wielkoszlemowej imprezy znalazła się na piątej lokacie.

Ta sytuacja na pewno zmieni się po zakończeniu zmagań we Francji, a o wszystkim zadecyduje czwartkowy półfinałowy pojedynek, w którym naprzeciwko siebie staną Świątek i Aryna Sabalenka.

Jeżeli pochodząca z Raszyna zawodniczka przegra starcie, to zaliczy kolejny spadek w rankingu WTA, tym razem na siódme miejsce. Natomiast jeżeli Polka przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę, to dopisze do swojego konta kolejne punkty, przeskakując w zestawieniu Mirrę Andrejewą, Qinwen Zheng i Jasmine Paolini. Po ewentualnym triumfie Świątek - bez względy na wynik finału - w najnowszej aktualizacji rankingu znalazłaby się na czwartej pozycji.

