Iga Świątek zabrała głos po French Open! "Kilka cennych lekcji"

Porażka Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale Roland Garros 2025 była jej pierwszą na paryskich kortach od czterech lat. W 2021 roku lepsza od Polki okazała się bowiem Maria Sakkari. Później przyszło 26 triumfów i trzy tytuły z rzędu. Teraz to koniec.

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Triumfator Roland Garros zagra w Polsce

Nową mistrzynią French Open została Coco Gauff, a mistrzem - Carlos Alcaraz. Oba starcia finałowe dostarczyły ogromnych emocji, a spotkanie "Carlitosa" i Jannika Sinnera, trwające 5,5 godziny, zostało oficjalnie najdłuższym meczem finałowym Rolanda Garrosa.

Gdy emocje opadły, głos w sprawie zakończonego turnieju zabrała Świątek. Polka podziękowała kibicom oraz wyraziła uznanie dla zwycięzców.

"Dziękuję Paryż, dziękuję Roland Garros! To był niesamowity czas zarówno na korcie, jak i poza nim, pełen wspaniałych wyzwań i meczów na wysokim poziomie. Jestem bardzo dumna z pracy, którą wykonaliśmy wraz z moim zespołem, i na pewno wyniosłam z tego turnieju kilka cennych lekcji. Każdego roku czas spędzony w Paryżu dodaje mi energii na resztę sezonu, a już wkrótce rozpocznę przygotowania do sezonu trawiastego. Gratulacje dla Coco Gauff i Carlosa Alcaraza za Wasze zwycięstwa i serio... co za absolutnie fascynujący tenis widzieliśmy w Waszym wykonaniu. Wow" - napisała.

Teraz Polka przygotowuje się do startu sezonu na trawie. Jeszcze przed startem kolejnego z Wielkich Szlemów - Wimbledonu - weźmie udział w rywalizacji w Bad Homburg.