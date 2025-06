Świątek i Sabalenka zdegradowane? Wskazano nową królową tenisa!

Na portalu thetennisgazette.com pojawiła się analiza, mówiąca o klasie Coco Gauff i potencjalnym zagrożeniu ze strony Amerykanki.

"Po wygraniu WTA Finals w zeszłym roku, Gauff zapowiadała ten moment i to jest jej czas w blasku sławy. Gauff udowodniła, że nie jest tylko chwilową sensacją. Niewielu się tego spodziewało, ale im dłużej pozostaje się przy jednym tytule wielkoszlemowym, tym bardziej pojawiają się wątpliwości" - czytamy we wspomnianej analizie. Dziennikarz zwraca też uwagę na to, że Gauff nie była jeszcze w szczytowej formie. "Ona będzie tylko coraz lepsza, im więcej będzie grać i nabierać pewności siebie" - dodaje.

W finale Roland Garros większość ekspertów przewidywało porażkę Gauff. Amerykanka jednak ograła Sabalenkę 6:7 (5), 6:2, 6:4.

"Nawet po przegranym pierwszym secie Gauff nie wykazała oznak przytłoczenia i podjęła walkę z numerem jeden na świecie. Można śmiało powiedzieć, że Gauff w pełni zasługuje na takie zwycięstwo" - pisze thetennisgazette.com.

Gauff wygrała US Open w 2023 roku, a po triumfie w tegorocznym French Open stanie przed szansą na trzeci tytuł wielkoszlemowy.

"Ta edycja Wimbledonu będzie dla Gauff dziwna, bo po raz pierwszy weźmie w niej udział po zwycięstwie w turnieju wielkoszlemowym. Moment może być idealny, bo czwarta runda nie wystarczy zawodniczce tej klasy. W tym roku Gauff ma realną szansę awansować do ćwierćfinału. Świat stoi przed Gauff otworem i przerażająca jest myśl, co taka zawodniczka z takim potencjałem może osiągnąć od tego momentu" - podsumowuje thetennisgazette.com.

MS, Polsat Sport