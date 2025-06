Iga Świątek zabrała głos po zwycięstwie w ćwierćfinale. "Uwielbiam"

Iga Świątek oceniła, że dostosowanie się do trudnych warunków, a zwłaszcza do wiatru, było kluczem do zwycięstwa nad Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 6:4, 7:6 (7-5) w ćwierćfinale turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg.