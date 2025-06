Aryna Sabalenka o rywalizacji z Igą Świątek: Same popychamy się do walki

W pierwszej rundzie tegorocznych zmagań na londyńskich kortach Sabalenka zmierzy się z Kanadyjką Carson Branstine, która - choć za czasów juniorskich uchodziła za wielki talent - dopiero po raz pierwszy w karierze znalazła się w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju.

Kibiców tenisa na całym świecie dużo bardziej porywała w ostatnich latach rywalizacja Białorusinki z Igą Świątek. Polka, mimo 24 lat, ma już na koncie pięć tytułów w Wielkim Szlemie (cztery razy na kortach Rolanda Garrosa i raz w US Open), a Aryna Sabalenka ma w dorobku dwa triumfy w Australian Open i jeden w US Open. Ani zawodniczka z podwarszawskiego Raszyna, ani sportsmenka z Mińska nie mają jednak na koncie wygranej w Wimbledonie. Czy dla którejś z nich tegoroczny turniej będzie tym szczęśliwym?

- To nie jest tylko rywalizacja moja i Igi Świątek, w Tourze jest wiele niesamowitych tenisistek, jak Coco Gauff, Qinwen Zheng, oczywiście Iga czy Jelena Rybakina. Dobrze rywalizować w ten sposób, bo same popychamy się do walki i dzięki temu stajemy się jeszcze lepsze. Szukamy czegoś, a potem poprawiamy ten aspekt. Później inna zawodniczka chce coś poprawić. To ciągły proces stawania się coraz lepszym. Na właśnie tym polega piękno sportu. Jestem tu po to, by za każdym razem stawiać sobie nowe wyzwania - powiedziała w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport Sabalenka.

Dla Białorusinki najlepszym wynikiem na trawiastych kortach Wimbledonu był dwukrotnie osiągnięty przez nią półfinał (2021, 2023). Polka w Londynie ani razu nie przebrnęła nawet przez ćwierćfinał...

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpocznie się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.



Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Plan transmisji Wimbledonu na poniedziałek - 30.06:

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

14:30 Carlos Alcaraz - Fabio Fognini (T. Tomaszewski)

16:00 Kamil Majchrzak - Matteo Berretini (D. Olejniczak, R. Szymanik)

18:30 Arthur Rinderknech - Alexander Zverev (M. Łuczak)

Polsat Sport 2:

12:00 Jelena Ostapenko - Sonay Kartal (R. Spiak)

14:00 Aryna Sabalenka - Carson Branstine (F. Gawęcki)

16:00 Jacob Fearnley - Joao Fonseca (F. Gawęcki)

18:00 Emma Raducanu - Mimi Xu (D.Żbik)

Polsat Sport 3:

12:00 Daniił Miedwiediew - Benjamin Bonzi (K. Wanio)

14:00 Elena-Gabriela Ruse - Madison Keys (K. Wanio)

16:00 Jasmine Paolini - Anastasija Sevastova (M. Krogulec)

18:00 Taylor Fritz - Giovanni Mpetshi Perricard (M. Krogulec)

Polsat Sport Fight:

12:00 Jelena Ostapenko - Sonay Kartal (R. Spiak)

14:00 Holger Rune - Nicolas Jarry (D. Olejniczak, R. Szymanik)

16:30 Paula Badosa - Katie Boulter (M. Muras, T. Wiktorowski)

18:00 Katerina Siniakova - Qinwen Zheng (D. Olejniczak)

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

14:30 Carlos Alcaraz - Fabio Fognini (T. Tomaszewski)

16:00 Kamil Majchrzak - Matteo Berretini (D. Olejniczak, R. Szymanik)

18:30 Arthur Rinderknech - Alexander Zverev (M. Łuczak)

Polsat Sport Premium 2 (kort nr 8 od 12:00 - bez komentarza):

Eva Lys - Yue Yuan

Peyton Stearns - Laura Siegemund

Jan-Lennard Struff - Filip Misolic

Gabriel Diallo - Daniel Altmaier

Polsat Sport Premium 3 (kort nr 12 od 12:00- bez komentarza):

Elmer Moller - Frances Tiafoe

Valentin Royer - Stefanos Tsitsipas

Leylah Fernandez - Hannah Klugman

Marketa Vondrousova - McCartney Kessler

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

Wiktorija Tomowa - Ons Jabeur

Bernarda Pera - Linda Noskova

Felix Auger-Aliassime - James Duckworth

Jenson Brooksby - Tallon Griekspoor

Polsat Sport Premium 5 (kort nr 17 od 12:00 - bez komentarza):

Jiri Lehecka - Hugo Dellien

Francisco Cerundolo - Nuno Borges

Harriet Dart - Dalma Galfi

Ashlyn Krueger - Mika Stojsavljevic

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):

Anna Bondar - Elina Switolina

Cameron Norrie - Roberto Bautista Agut

Mackenzie McDonald - Karen Chaczanow

Naomi Osaka - Talia Gibson

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

Oliver Tarvet - Leandro Riedl

Greet Minnen - Olivia Gadecki

Ethan Quinn - Henry Searle

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):

Adrian Mannarino - Christopher O'Connell

Luciano Darderi - Roman Safiullin

Lulu Sun - Marie Bouzkova

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza)

Learner Tien - Nishesh Basavareddy

Warwara Graczowa - Aliaksandra Sasnowicz

Ann Li - Viktorija Golubic

Matteo Arnaldi - Botic van De Zandschulp

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):

Anca Todoni - Cristina Bucsa

Zizou Bergs - Lloyd Harris

Kamilla Rachimowa - Aoi Ito

Shintaro Mochizuki - Giulio Zeppieri

Kort numer 9 (od 12:00 - bez komentarza):

Vit Kopriva - Jordan Thompson

Olga Danilovic - Shuai Zhang

Yanina Wickmayer -Renata Zarazua

Brandon Holt - Alejandro Davidovich Fokina

Kort numer 10 (od 12:00 - bez komentarza):

Diane Parry - Petra Martic

Beatriz Haddad Maia - Rebecca Sramkova

Pablo Carreno Busta - Chris Rodesch

Anastazja Pawluczenkowa - Ajla Tomljanovic

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

Kimberly Birrell - Donna Vekić

Alexei Popyrin - Arthur Fery

Billy Harris - Dusan Lajovic

Julia Putincewa - Amanda Anisimova

Kort numer 16 (od 12:00 - bez komentarza):

Mattia Bellucci - Oliver Crawford

Diana Sznajder - Moyuka Uchijima

Andriej Rublow - Laslo Djere

Elise Mertens - Linda Fruhvirtova