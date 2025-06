Dla Świątek będzie to szósty w karierze seniorski występ na kortach Wimbledonu. Jej najlepszy wynik to ćwierćfinał w 2023 roku. W ostatnim sprawdzianie przed Wimbledonem Polka doszła do finału turnieju w Bad Homburgu, gdzie musiała uznać wyższość Jessici Peguli.

Zobacz także: Kiedy jest mecz Linette na Wimbledonie?

- Na pewno trawa w Bad Homburg była bardzo wolna, czasami piłka odbijała się wolniej niż na kortach ziemnych, co było ciekawe, ale myślę, że tenis przez lata zmienił się na tyle, że można grać częściej zza linii końcowej. Chodzenie do siatki wciąż jest jednak ogromnym atutem i zagranie jakiegokolwiek woleja, który w ogóle się nie odbije od kortu, bo "usiądzie" na trawie, jest wielką bronią - powiedziała Świątek w rozmowie z Tomaszem Lorkiem.

Z kolei Kudiermietowa po raz ostatni wystąpiła na turnieju w 's-Hertogenbosch. 9 czerwca przegrała w dwóch setach z Weroniką Kudiermietową. Rywalka Świątek wygrała zaledwie jedno z ostatnich dziewięciu meczów.

Zobacz także: Kiedy jest mecz Fręch na Wimbledonie?

Będzie to ich pierwsze starcie w karierze.

Iga Świątek - Polina Kudiermietowa. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Świątek - Kudiermietowa na Wimbledonie? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Świątek - Kudiermietowa jest zaplanowany na wtorek 1 lipca. Godzina meczu Świątek nie została jeszcze podana przez organizatorów. Kiedy się pojawi, umieścimy ją w tym tekście.