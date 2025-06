Wimbledon to jeden z najbardziej prestiżowych tenisowych turniejów. Zmagania podczas wielkoszlemowej imprezy w tym roku potrwają w dniach 30 czerwca - 13 lipca.

Iga Świątek Wimbledon 2025

Iga Świątek na Wimbledonie 2025, czyli co czeka najlepszą polską tenisistkę? Nie ulega wątpliwości, że zmagania na kortach trawiastych nie są ulubionymi dla Polki. Dość powiedzieć, że jej najlepszy wynik podczas tej imprezy to ćwierćfinał w 2023 roku.

- Właściwie to jest mecz, który pamiętam najbardziej, więc często do niego wracam gdy zaczynam grać na trawie. To był moment, kiedy byłam najbliżej półfinału Wimbledonu. Trochę szkoda, że nie wyszło, ale na pewno będą jeszcze szanse - przyznała Świątek w rozmowie z Polsatem Sport, wspominając ćwierćfinałowe starcie z 2023 roku, kiedy przegrała z reprezentantką Ukrainy Eliną Switoliną.

Mecze Świątek na Wimbledonie 2025

Mecze Świątek na Wimbledonie 2025 rozpocznie od starcia z Poliną Kudermietową, która w światowym rankingu zajmuje 63. miejsce. Dwa lata młodsza zawodniczka pierwszy raz wystąpi w głównej drabince Wimbledonu. Do tej pory Świątek i Kudermietowa ze sobą nie grały.

Gdzie oglądać mecze Świątek?

Kibiców tenisa z pewnością ciekawi to, gdzie oglądać mecze Świątek na Wimbledonie 2025. Transmisje Wimbledonu będą dostępne na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Transmisje meczów Świątek

Transmisje meczów Świątek na Wimbledonie 2025 i spotkania innych gwiazd na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. Transmisje wybranych kortów również na stronie Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport