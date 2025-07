Polka ma za sobą spotkanie pierwszej rundy, w której zmierzyła się z Poliną Kudiermietową. O ile pierwszy set był wyrównany (7:5), to w drugim Świątek zagrała koncertowo (6:1). Jej zwycięstwo nie podlegało dyskusji.

Kolejną rywalką Polki będzie McNally. Amerykanka ograła w pierwszej rundzie Jodie Burrage (6:3, 6:1). McNally plasuje się na 208. miejscu w rankingu WTA.

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.



Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Iga Świątek - Caty McNally. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Świątek - McNally? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Świątek - McNally odbędzie się prawdopodobnie w czwartek 3 lipca. Godzina meczu Świątek nie została jeszcze podana przez organizatorów.