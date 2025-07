To będzie jeden z hitów tegorocznego Wimbledonu. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek zmierzy się z Danielle Collins.

ZOBACZ TAKŻE: Jak zachowuje się Świątek podczas Wimbledonu? Ekspert zdradził

W poprzedniej rundzie Świątek pokonała Caty McNally, ogrywając Amerykankę w trzech setach. Dwa sety trwało natomiast spotkanie Collins z reprezentantką Słowenii Veroniką Erjavec.

W poprzednim sezonie Collins doszła do czwartej rundy Wimbledonu. To jej najlepszy wynik w karierze. Najlepszy rezultat Świątek podczas tego wielkoszlemowego turnieju to ćwierćfinał z 2023 roku.

Świątek i Collins w przeszłości wielokrotnie ze sobą rywalizowały. Która z tenisistek będzie górą tym razem?

Świątek - Collins. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Collins? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy kibice tenisa śledzący Wimbledon. Spotkanie Świątek z Collins w trzeciej rundzie odbędzie się w sobotę 5 lipca. Godzina meczu Świątek - Collins nie jest jeszcze znana.

BS, Polsat Sport