Iga Świątek pokazała, co je na kolację. "To polska specjalność"

W sobotnim meczu Wimbledonu Świątek pewnie ograła Collins, pokonując Amerykankę w dwóch setach. Po spotkaniu podczas wywiadu na korcie tenisistka została zapytana o to, co lubi jeść. Okazuje się, że jest to dość proste danie - makaron z jogurtem i truskawkami.

- Mój zespół co chwilę jada jakieś fast foody, a ja mogę tylko na to patrzeć... Moim ulubionym daniem jest makaron z truskawkami i odrobiną jogurtu. Włosi by się za głowę złapali, ale ja to lubię - powiedziała.

Jak się okazało, Świątek faktycznie zakończyła sobotni dzień tym daniem, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. "To polska specjalność" - napisała.

Kolejny mecz podczas Wimbledonu Świątek rozegra w poniedziałek. Jej rywalką w 1/8 finału będzie Clara Tauson.

