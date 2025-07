Rosjanka Ludmiła Samsonowa długo szukała swojej tenisowej drogi, jednak wszystko wskazuje na to, że w wieku 26 lat wreszcie ją odnalazła. W środę po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego. O półfinał Wimbledonu powalczy z Igą Świątek.

Polka grała z nią wcześniej cztery razy i odniosła cztery zwycięstwa.

- Wiem, że potrafi grać dobrze. Mamy za sobą kilka zaciętych spotkań. Szczególnie to w Stuttgarcie było bardzo intensywne. Wiem, że lubi też szybkie nawierzchnie. Nie jestem zdziwiona, że zaszła tu daleko. Już wcześniej zdarzało jej się sprawić niespodzianki. Z pewnością czeka mnie wyzwanie - powiedziała Świątek.

Rosjanka ma na koncie dziesięć zwycięstw z zawodniczkami z czołowej dziesiątki rankingu, ale żadnego nie odniosła na Wielkim Szlemie.

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.



Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

