Iga Świątek z życiowym rezultatem na Wimbledonie? Eksperci nie mają wątpliwości

Polska zawodniczka już teraz osiągnęła swój najlepszy wynik na kortach Wimbledonu. Świątek ograła już Polinę Kudiermietową, Caty McNally, Danielle Collins oraz Clarę Tauson. Teraz przed nią starcie z Samsonową.

ZOBACZ TAKŻE: To on stoi za świetnym występem Świątek na Wimbledonie. "To było zaskakujące"

Rosjanka jak na razie spisuje się w Londynie bardzo dobrze. W drodze do najlepszej ósemki nie straciła nawet seta, a o jej sile przekonały się Maya Joint, Julia Starodubcewa, Daria Kasatkina oraz Jessica Bouzas Maneiro. W starciu ze Świątek nie będzie jednak stawiana w roli pretendentki do zwycięstwa.

- Samsonowa nie wychodzi w roli faworytki i nie ma nic do stracenia. W takich sytuacjach gra się odważniej i trzeba podnieść swój poziom, żeby dorównać przeciwnikowi. Do tej pory Samsonowa ani razu nie wygrała z Igą, ale wiemy, że ona dobrze czuje się na trawie i umie się odnaleźć. Wydaje mi się, że dobrze zacznie ten mecz - analizowała znakomita polska deblistka Alicja Rosolska.

W stosunku do poprzednich lat, Polka prezentuje się na trawie zdecydowanie lepiej. Zauważył to obecny na Wimbledonie dziennikarz oraz ekspert Polsatu Sport, Krzysztof Rawa.

- Najbardziej mi się podoba, że Iga przystosowała swój forehand do trawy. To jej wiodące uderzenie i świetnie je wykonuje na innych kortach. Tu zawsze miała z nim problem, ale kiedy to opanowała, wygląda to zupełnie inaczej. Iga od pierwszej minuty lubi dominować i myślę o tym meczu w kategoriach optymistycznych - stwierdził Rawa.

Transmisja ćwierćfinału Świątek - Samsonowa w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online Polsat Box Go. Początek w środę 9 lipca o 14:00.