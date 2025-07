Finał to nie wszystko. Kapitalne wieści dla Świątek. Tylko spójrz!

Świątek kapitalnie prezentuje się w tym roku na wimbledońskiej trawie. Mecz po meczu udowadnia swoją wysoką dyspozycję, a wisienką na torcie jest awans do finału. W sobotę Polka powalczy o tytuł z Amandą Anisimovą, która pokonała Arynę Sabalenkę.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek w finale Wimbledonu! Jak wyglądała droga Polki do decydującego meczu? (WIDEO)

Wielkoszlemowe sukcesy mają gigantyczny wpływ na ranking WTA. Przypomnijmy, że Polka rozpoczynała Wimbledon jako czwarta rakieta świata z 1540 punktami straty do trzeciej Jessiki Peguli. Teraz, w zestawieniu na żywo, różnica zmalała do zaledwie 310 "oczek".

Na tym jednak nie koniec. Jeśli Świątek pokona w finale Anisimovą, dopisze do swojego konta kolejnych 700 punktów. To będzie natomiast oznaczało, że wyprzedzi Pegulę i powróci do pierwszej trójki rankingu.

Jak widać na załączonym zrzucie ekranu z serwisu live-tennis.eu, Świątek - w przypadku zwycięstwa - będzie miała 6813 "oczek". Przed nią plasować się będą tylko Coco Gauff i Aryna Sabalenka.

Mecz Świątek - Anisimova zostanie rozegrany w sobotę 12 lipca. Godzina finału Wimbledonu Świątek - Anisimova to 17.00 polskiego czasu.