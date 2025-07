Wcześniej Świątek i Bencic grały ze sobą cztery razy, a Polka miała na koncie trzy zwycięstwa. Po raz drugi Polka pokonała Szwajcarkę w Wimbledonie, ich ostatnia konfrontacja miała miejsce w 1/8 finału tej imprezy w 2023 roku. Po zaciętym boju 24-letnia obecnie raszynianka pokonała cztery lata starszą rywalkę 6:7 (4-7), 7:6 (7-2), 6:3. Bencic była górą jedynie w 1/8 finału US Open 2021.

Świątek po raz pierwszy awansowała do finału Wimbledonu i po raz pierwszy w tym sezonie zagra o tytuł w Wielkim Szlemie. Ostatni raz była w decydującym meczu najważniejszej imprezy tenisowej w zeszłym roku we French Open. W finałach wielkoszlemowych pozostaje niepokonana, ma na swoim koncie pięć triumfów - cztery w Paryżu i jeden w US Open.

W finale na triumfatorkę tego pojedynku czekała już Anisimova, która w pierwszym czwartkowym półfinale pokonała liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4.

Polka nie grała jeszcze z Amerykanką na poziomie seniorek.

Finał Świątek - Anisimova skomentuje duet Marcin Muras - Dawid Olejniczak.

Transmisja finału Wimbledonu w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek finału Świątek - Anisimova o godzinie 17.00.

BS, PAP, Polsat Sport