Ile Iga Świątek zarobiła na Wimbledonie? Polka zbiła już fortunę!

Wimbledon to nie tylko wielki prestiż, ale i wielkie pieniądze. Świątek już za awans do ćwierćfinału zarobiła 400 tysięcy funtów, czyli niespełna dwa miliony złotych! Z kolei dotarcie do półfinału oznaczało wzrost zarobku do 775 tysięcy funtów, co w przeliczeniu na złotówki oznacza 3,8 miliona złotych!

Polka w półfinale znakomicie zaprezentowała się przeciwko Belindzie Bencic i jako trzecia zawodniczka z naszego kraju w historii, awansowała do finału Wimbledonu. Z tej okazji na jej konto wpłynie co najmniej 1,52 mln funtów, czyli 7,5 mln złotych. Co ciekawe, Agnieszka Radwańska za dotarcie do finału Wimbledonu w 2012 roku zarobiła aż trzykrotnie mniej.

Jeżeli pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych wygra w sobotę przeciwko Amandzie Anisimovej, wówczas zarobi aż trzy miliony funtów, czyli prawie 15 milionów złotych!

Świątek w swojej karierze wygrała US Open oraz czterokrotnie French Open. Teraz ma szansę zostać pierwszą Polką z triumfem na Wimbledonie. Wcześniej w finałach grały Jadwiga Jędrzejowska w 1937 roku oraz Agnieszka Radwańska w 2012 roku.

Transmisja finału Wimbledonu w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek finału Świątek - Anisimova o godzinie 17.00.

