Brutalne zwycięstwo i przytłaczający pokaz siły. Nie mieli litości dla rywalki Igi Świątek

„Świątek zniszczyła Anisimovą w historycznym meczu” – napisał na niedzielnej okładce dziennik sportowy „Marca”, który szeroko zapowiada też popołudniowy finał męskiej rywalizacji, w którym Hiszpan Carlos Alcaraz zmierzy się z Włochem Janikiem Sinnerem

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek: Czasami mam dość wszystkiego, co wiąże się z tenisem

„Polka nie miała litości dla Anisimovej” – ocenił kataloński dziennik „Sport”. „Było to zwycięstwo równie upragnione, co budujące dla Świątek, która na początku roku nie przeżywała najlepszego okresu” – dodała gazeta.

Jak zauważył dziennik „Mundo Deportivo”, 24-letnia raszynianka „wyszła z kryzysu na teoretycznie najgorszej dla siebie nawierzchni” po tym, jak kilka tygodni temu przegrała z Amerykanką Jessiką Pegulą finał turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg właśnie na kortach trawiastych.

Pierwsze strony hiszpańskich portali sportowych zachwycają się grą Polki, która nie oddała ani jednego gema, co wcześniej w finale Wimbledonu miało miejsce w 1911 roku, a w ogóle w wielkoszlemowym turnieju – w 1988.

„Świątek koronowała się na Wimbledonie po brutalnym zwycięstwie, które przejdzie do historii tenisa” – napisano w portalu internetowym dziennika „Marca”.

„Kto by pomyślał, że Świątek zostanie mistrzynią Wimbledonu i to po jednym z najbardziej przytłaczających finałów w historii” – dodała gazeta w odniesieniu do formy Polki w ostatnich miesiącach.

„To był przytłaczający pokaz siły” - wskazał „El Pais”, który zauważył, że Anisimova „rozsypywała się na korcie punkt po punkcie, gem po gemie i set po secie”.

„Iga znów się uśmiecha” – podsumował portal hiszpańskiej telewizji „La Sexta”.

Świątek jest trzecią Polką, która w singlowych zmaganiach dotarła do finału w Londynie. W 1937 roku Jadwiga Jędrzejowska przegrała z Angielką Dorothy Edith Round 2:6, 6:2, 5:7, a w 2012 Agnieszka Radwańska uległa Amerykance Serenie Williams 1:6, 7:5, 2:6.

To jednocześnie szósty wielkoszlemowy triumf Świątek, która wcześniej cztery razy była najlepsza w paryskim French Open (2020, 2022-24), a raz w nowojorskim US Open (2022). W wielkoszlemowych finałach w singlu Świątek pozostaje niepokonana, a łącznie w imprezach tej rangi wygrała już 100 meczów.

To jednocześnie jej 23. tytuł w karierze, a pierwszy od ubiegłorocznej wiktorii na kortach im. Rolanda Garrosa.

MS, PAP