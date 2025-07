Kiedy kolejny mecz Igi Świątek? Co dalej po Wimbledonie?

Wimbledon był przełomowy dla Igi Świątek. Polka w ostatnich miesiącach nie prezentowała swojej najwyższej formy, a dodatkowo zawody przy Church Road odbywały się na niezbyt dotąd lubianej przez naszą tenisistkę trawie.

Świątek pokazała jednak w Londynie kosmiczny poziom. Ukoronowaniem świetnej gry był finał, w którym Polka zdeklasowała Amandę Anisimovą, zwyciężając 6:0, 6:0 i zdobywając tytuł w najbardziej prestiżowym turnieju tenisowym na świecie.

Kiedy kolejny mecz Świątek?

Teraz Świątek czeka zasłużony odpoczynek. Co następnie? Kolejnym dużym celem Polki będzie ostatni w sezonie Wielki Szlem. Mowa o US Open.

Wcześniej jednak raszynianka wystąpi w zmaganiach podprowadzających do imprezy na Flushing Meadows.

Kiedy gra Świątek?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, najpierw Świątek ujrzymy podczas zawodów rangi WTA 1000 w Montrealu. Te rozpoczną się 27 lipca, a zakończą - 7 sierpnia.

Potem Polka z Kanady przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Jej kolejnym przystankiem ma być Cincinnati, gdzie w dniach 7-18 sierpnia odbędzie się kolejny z tysięczników.

Te dwa turnieje mają być dla Świątek przygotowaniem do US Open, w ramach którego najlepsze tenisistki świata rywalizować będą od 24 sierpnia do 7 września. Polka w Nowym Jorku wznosiła już trofeum za wiktorię w całym turnieju - w 2022 roku.