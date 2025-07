Na niej Świątek chciała się wzorować. Dziś ogłosiła zakończenie kariery!

Eugenie Bouchard przebojem wdarła się do światowej czołówki w 2014 roku. Odnosiła wtedy sukcesy w turniejach wielkoszlemowych. Dotarła do półfinału Australian Open i Roland Garros, natomiast na Wimbledonie grała w finale. Wszystko to pozwoliło jej awansować na piąte miejsce w rankingu WTA.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy trener Igi Świątek zdradził ważny szczegół! "Mama nie chciała tenisa"



W kolejnych latach utalentowaną Kanadyjkę trapiły jednak kontuzję. Sama nie była w stanie nawiązać do swojej najlepszej dyspozycji.

Teraz Bouchard ogłosiła zakończenie kariery. Jej pożegnalnym występem będą zmagania w Montrealu, które rozpoczną się 27 lipca, a zakończą - 7 sierpnia.

"Będziesz wiedzieć, kiedy nadejdzie ten moment. Dla mnie to teraz. Kończę tam, gdzie wszystko się zaczęło: w Montrealu" - napisała w swoich mediach społecznościowych tenisistka.

W przeszłości w superlatywach o Bouchard wypowiadała się Iga Świątek. Polka 10 lat temu przed kamerą Polsatu Sport mówiła, że swój styl gry chciałaby wzorować właśnie na Kanadyjce.

Unikalny wywiad z Igą Świątek sprzed… 10 lat (!) z archiwum Polsatu Sport 🥹🎥



📲 Link do całego materiału w komentarzu pod postem pic.twitter.com/UThmDW0cBP — Polsat Sport (@polsatsport) July 14, 2025

Obie zawodniczki miały okazję spotkać się na korcie. W 2020 roku - w trzeciej rundzie Roland Garros - Świątek pokonała 6:3, 6:2 Bouchard. Kilka dni później raszynianka sięgnęła w Paryżu po swój premierowy tytuł wielkoszlemowy.