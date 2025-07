Nie do wiary, jak daleko zaszła! Świątek z kolejnym szlemem i historycznym bilansem

Szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze Igi Świątek



Choć ma dopiero 24 lata, zaliczyła już sześć tytułów wielkoszlemowych. Po ostatni z nich Iga Świątek sięgnęła 13 lipca, gdy w kapitalnym stylu ograła Amandę Anisimową w finale Wimbledonu. Po raz pierwszy w karierze wygrała na londyńskiej trawie.

Polka jest prawdziwą dominatorką na paryskiej mączce. Wygrywała czterokrotnie w latach 2020, 2022, 2023 i 2024. Do tego w 2022 roku okazała się najlepsza w US Open. W jej dorobku brakuje już tylko triumfu w Australian Open, jednak i to może być już tylko kwestią czasu, jeżeli dalej będzie się tak rozwijać.

Ma już 100 zwycięstw w Wielkim Szlemie



Finałowe starcie w Wimbledonie było dla Igi Świątek jubileuszowe. Osiągnęła bowiem 100. zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym. Jej bilans robi wrażenie. Do tej pory grała w 26 turniejach wielkoszlemowych i doznała w nich zaledwie 20 porażek. Wygrała aż 100 meczów, co jest wynikiem wręcz niewiarygodnym. To tylko potwierdza, jak wielkiej klasy jest tenisistką i ile już osiągnęła, a przecież przed nią jeszcze wiele lat grania i walki o najwyższe sportowe cele.

Spośród wszystkich polskich tenisistek tylko Agnieszka Radwańska ma więcej zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych od Igi Świątek. Grała jednak w 49 turniejach, w których wygrała 125 meczów i doznała 49 porażek. Ani razu nie triumfowała w zawodach tej rangi. Wydaje się, że kwestią 2-3 sezonów jest to, żeby Iga Świątek wskoczyła w tej klasyfikacji na pierwsze miejsce.

Iga Świątek pozostaje niepokonana w wielkoszlemowych finałach



Co jeszcze zasługuje na uwagę? Iga Świątek utrzymuje miano niepokonanej w wielkoszlemowych finałach. Gdy już dojdzie do decydującego meczu, to jest bezbłędna. W Londynie rozegrała szósty finał w karierze i po raz szósty wygrała. Polka doskonale znosi presję związaną z wielkimi meczami i jest w stanie pokonać różnego rodzaju przeciwności. Przed nią tylko dwie zawodniczki mogły poszczycić się takim bilansem. To Margaret Court i Monica Seles.

Ósma w historii z triumfami na trzech nawierzchniach



Iga Świątek została ósmą zawodniczką w historii, która wygrywała turnieje wielkoszlemowe na wszystkich trzech nawierzchniach. Wcześniej triumfowała na kortach twardych US Open i mączce Roland Garros. Teraz dopełniła to, wygrywając na londyńskiej trawie.

Polka została też piątą tenisistką w historii, która po triumfie w juniorskiej edycji sięgnęła później po zwycięstwo w głównym Wimbledonie. Przed nią zrobiły to tylko takie gwiazdy jak Ann Jones, Martina Hingis, Amelie Mauresmo i Ashleigh Barty. Iga Świątek nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i z pewnością pokusi się o ustanowienie kolejnych historycznych rekordów.

