Świątek przyłapana na korcie w Warszawie. Jest zdjęcie. Zobacz, kto jej towarzyszył

Po wygraniu Wimbledonu Iga Świątek pozwoliła sobie na krótkie wakacje. Świeżo upieczona mistrzyni postawiła na odpoczynek w ojczyźnie, a konkretnie - nad Bałtykiem. Wszystko wskazuje jednak na to, że czas beztroski dobiegł końca, a tenisistka wróciła do treningów. Świadczy o tym zdjęcie, które trafiło do mediów społecznościowych.