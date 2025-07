Świątek poznała rywalki! Możliwe starcie z inną Polką

Iga Świątek powróci do rywalizacji po zwycięstwie na wielkoszlemowym Wimbledonie. Po odpoczynku Polka przygotowuje się do ostatniego w tym roku turnieju najwyższej rangi - US Open, rozgrywanego na kortach twardych.

ZOBACZ TAKŻE: Rywalka Świątek najpierw poinformowała o zakończeniu kariery, a teraz takie wieści!

Pierwszym przystankiem na drodze Świątek do Nowego Jorku będzie impreza rangi WTA 1000 w Montrealu, która rozpocznie się już w niedzielę 27 lipca.

W sobotę organizatorzy zmagań rozlosowali drabinkę. Pod nieobecność liderki rankingu - Aryny Sabalenki - Świątek została rozstawiona z "2", dzięki czemu w pierwszej rundzie ma wolny los.

W drugiej natomiast przeciwniczką sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej będzie Kazaszka Julija Putincewa lub kwalifikantka.

W czwartej fazie może dojść do polskiego spotkania. Jeśli Świątek i Fręch dotrą do tego etapu, to staną naprzeciwko siebie.

Łodzianka również jest rozstawiona - z numerem 21. Tym samym w 1/64 finału nie musi wychodzić na kort. Następnie jej rywalką będzie Ukrainka Julija Starodubcewa lub zawodniczka z eliminacji.

W Montrealu wystąpi także Magda Linette, która zagra z "25" przy nazwisku. W pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej zmierzy się z Australijką Ajlą Tomljanovic albo Łotyszką Anastasiją Sewastową.

Turniej w Montrealu potrwa od 27 lipca do 7 sierpnia. Tytułu bronić będzie Amerykanka Jessica Pegula.