Olbrzymia szansa dla Świątek! Chodzi o ranking WTA. Jeden warunek

Amerykanka ewidentnie złapała zadyszkę po tym, jak triumfowała na kortach Rolanda Garrosa. Wystarczy powiedzieć, że odpadła już w pierwszej rundzie Wimbledonu, a teraz w czwartej rundzie WTA w Montrealu przegrała z zaledwie 18-letnią Victorią Mboko.

Gauff nadal jest wiceliderką rankingu, ale to niebawem może ulec zmianie. Coraz mocniej goni ją Świątek, która z kolei znowu znajduje się w genialnej formie. Polka wygrała Wimbledon, natomiast w Montrealu jest już w 1/8 finału i o ćwierćfinał powalczy z Clarą Tauson, z którą rywalizowała na tym samym etapie zmagań w Londynie.

Co zatem musi się stać, aby Świątek niedługo wróciła na drugie miejsce w światowym zestawieniu? Warunek jest prosty - wygrać turniej w Montrealu. Biorąc pod uwagę dyspozycję Polki, jest to jak najbardziej możliwe.

W drugiej części tegorocznego sezonu Polka powinna powalczyć nawet o fotel liderki rankingu, a to dlatego, że nie ma do obrony zbyt wielu punktów w porównaniu do Aryny Sabalenki, która wygrała ubiegłoroczny US Open oraz turnieje w Cincinnati i Wuhan. Przypomnijmy, że Świątek jeszcze jakiś czas temu zajmowała ósme miejsce, ale proces odbudowy trwa i finisz 2025 roku może okazać się niezwykle owocny dla 24-latki.

