Iga Świątek zabrała głos po porażce. "Popełniam te same błędy"

Trzecia w światowym rankingu Świątek miała kłopoty już w trzecim gemie pierwszego seta, kiedy została przełamana. Po ciężkiej przeprawie zdołała odrobić tę stratę i doprowadzić do tie-breaka, w którym zdobyła jednak tylko jeden punkt.

- Nie ulega wątpliwości, że w tie-breaku popełniłam za dużo błędów. W drugim secie widziałam, że Clara była już rozpędzona, a ja nie potrafiłam rozwiązać swoich problemów. Zbyt często myliłam się przy piłkach, które mogłam spokojnie odebrać - analizowała 24-letnia Polka, cytowana na oficjalnej stronie internetowej kanadyjskiego turnieju.

W Montrealu Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los, a później pokonała chińską kwalifikantkę Guo Hanyu i Niemkę Evę Lys. Były to jej pierwsze mecze od triumfu w wielkoszlemowym Wimbledonie. W drodze do tytułu w Londynie, w 1/8 finału, pokonała właśnie Tauson.

- Na pewno nie grałam tu idealnie. Nadal mam poczucie, że muszę przyzwyczaić się do twardych kortów. Te mecze w pewnym stopniu służyły temu, żeby znów się tego nauczyć. Mam wrażenie, że popełniałam te same błędy co w marcu, kiedy poprzednio startowałam na twardej nawierzchni - dodała była liderka światowego rankingu.

- Wygrana z nią po tej porażce w Wimbledonie dwa tygodnie temu to oczywiście miłe uczucie. W tamtym meczu nie czułam się dobrze, choć miałam przekonanie, że do tego momentu w Wimbledonie grałam dobrze. Pomyślałam, że jeśli uda mi się utrzymać ten poziom, to mam szansę - powiedziała 22-letnia Dunka, która zajmuje 19. miejsce w rankingu WTA, a w Montrealu jest rozstawiona z numerem 16.

Niedzielny pojedynek Świątek z Tauson był ich trzecim w cyklu WTA. Dunka zwyciężyła po raz pierwszy. Jej przeciwniczką w ćwierćfinale będzie Amerykanka Madison Keys (nr 6.), która obroniła w niedzielę dwie piłki meczowe i pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą 4:6, 6:3, 7:5.

PI, PAP