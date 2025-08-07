Świątek - Potapowa. Kiedy mecz? O której godzinie Świątek w Cincinnati?

Polka, która w pierwszej rundzie w Cincinnati miała tzw. wolny los, po raz drugi w karierze zmierzy się z Potapową, obecnie 44. w światowym rankingu.

Ich pierwszy pojedynek miał miejsce w ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego French Open, gdy w 1/8 finału 24-letnia raszynianka pokonała swoją rówieśniczkę z Rosji 6:0, 6:0.

Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.

Świątek - Potapowa. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Potapowa? Jak na razie nie wiadomo, kiedy zostanie rozegrane spotkanie Świątek - Potapowa. Godzina meczu nie została jeszcze podana przez organizatorów turnieju.

BS, PAP