Świątek - Potapowa na żywo. Relacja live i wynik online tenis w Cincinnati

Rosjanka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Laurę Siegemund 6:4, 6:4 i tym samym będzie rywalką Świątek w drugiej rundzie. Polka w poprzedniej rundzie miała tzw. wolny los.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobią gwiazdy tenisa na US Open 2025? Pula nagród wzrośnie

Świątek po raz drugi w karierze zmierzy się z Potapową, obecnie 44. w światowym rankingu. Ich pierwszy pojedynek miał miejsce w ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego Roland Garros - w 1/8 finału 24-letnia raszynianka pokonała swoją rówieśniczkę z Rosji 6:0, 6:0.

Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku. Świątek triumfowała w US Open w 2022 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Potapowa na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport