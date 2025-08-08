Świątek - Potapowa. Wynik meczu Świątek. Kto wygrał w Cincinnati?

Czas na kolejny start Świątek. Tym razem najlepsza polska tenisistka weźmie udział w prestiżowym turnieju w amerykańskim Cincinnati. Jest to ostatni etap przygotowań do wielkoszlemowego US Open.

Świątek - Potapowa na żywo

Pierwszą rywalką Świątek w Cincinnati będzie Potapowa. Rosjanka w meczu pierwszej rundy ograła Niemkę Laurę Siegemund. Polka w drugiej rundzie zameldowała się bez gry - miała tzw. wolny los.

Do tej pory Świątek i Potapowa zmierzyły się ze sobą raz. Podczas French Open w 2024 roku Polka ograła Rosjankę w dwóch setach, triumfując... 6:0, 6:0. Czy tym razem będziemy świadkami równie jednostronnego meczu?

Świątek - Potapowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Potapowa poznamy po zakończeniu spotkania w Cincinnati. Gdy tylko mecz się zakończy, poinformujemy o tym, kto wygrał starcie Świątek - Potapowa.

Polsat Sport