Świątek - Potapowa. Wynik meczu Świątek. Kto wygrał w Cincinnati?

Iga Świątek - Anastazja Potapowa, czyli czas na pierwsze spotkanie polskiej tenisistki podczas tegorocznego turnieju WTA w Cincinnati. Kto wygrał mecz Świątek - Potapowa? Jaki był wynik Świątek - Potapowa?

fot. AFP
Czas na kolejny start Świątek. Tym razem najlepsza polska tenisistka weźmie udział w prestiżowym turnieju w amerykańskim Cincinnati. Jest to ostatni etap przygotowań do wielkoszlemowego US Open.

 

Pierwszą rywalką Świątek w Cincinnati będzie Potapowa. Rosjanka w meczu pierwszej rundy ograła Niemkę Laurę Siegemund. Polka w drugiej rundzie zameldowała się bez gry - miała tzw. wolny los.

 

Do tej pory Świątek i Potapowa zmierzyły się ze sobą raz. Podczas French Open w 2024 roku Polka ograła Rosjankę w dwóch setach, triumfując... 6:0, 6:0. Czy tym razem będziemy świadkami równie jednostronnego meczu?

Wynik meczu Świątek - Potapowa poznamy po zakończeniu spotkania w Cincinnati. Gdy tylko mecz się zakończy, poinformujemy o tym, kto wygrał starcie Świątek - Potapowa.

