Iga Świątek przekazała smutną informację. "17 lat bezwarunkowej miłości"

Nie od dziś wiadomo, że Świątek kocha zwierzęta. Była liderka rankingu WTA wielokrotnie w mediach społecznościowych chwaliła się zdjęciami swojego pupila, a także z uśmiechem na twarzy reagowała na posty związane ze zwierzętami, na przykład gdy była porównywana do różnych kotów.

W piątkowy wieczór Świątek przekazała bardzo smutną informację. Najlepsza polska tenisistka po 17 latach pożegnała swojego ukochanego kota.

"Mam nadzieję, że daliśmy Ci najlepszy możliwy dom, jaki może mieć kot. Jestem wdzięczna za 17 lat bezwarunkowej miłości" - napisała zawodniczka.

Świątek będzie teraz brała udział w turnieju WTA w Cincinnati. Jej pierwszą przeciwniczką podczas amerykańskiej imprezy będzie Anastazja Potapowa.

AA, Polsat Sport