Iga Świątek

Iga Świątek - Marta Kostiuk to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Kiedy mecz Świątek - Kostiuk? O której godzinie Świątek gra z Kostiuk w Cincinnati?

fot. AFP
Czas na kolejny mecz Świątek podczas prestiżowego turnieju w Cincinnati. W pierwszej rundzie Polka miała tak zwany wolny los, natomiast w drugiej pewnie poradziła sobie z Anastazją Potapową, ogrywając Rosjankę w dwóch setach.

 

Rywalką Świątek w trzeciej rundzie będzie Kostiuk. Reprezentantka Ukrainy w swoim pierwszym meczu w Cincinnati rozbiła Niemkę Tatjanę Marię, oddając rywalce zaledwie jednego gema.

 

Impreza w Cincinnati jest ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.

 

Świątek triumfowała w US Open w 2022 roku.

Kiedy mecz Świątek - Kostiuk? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Kostiuk. Gdy tylko organizatorzy ogłoszą termin i godzinę meczu Świątek - Kostiuk, poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport
WTA Cincinnati: Świątek vs Marta Kostjuk. Iga wygra?

