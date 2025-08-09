Świątek - Kostiuk. Kiedy mecz? O której godzinie Świątek w Cincinnati?
Iga Świątek - Marta Kostiuk to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Kiedy mecz Świątek - Kostiuk? O której godzinie Świątek gra z Kostiuk w Cincinnati?
Czas na kolejny mecz Świątek podczas prestiżowego turnieju w Cincinnati. W pierwszej rundzie Polka miała tak zwany wolny los, natomiast w drugiej pewnie poradziła sobie z Anastazją Potapową, ogrywając Rosjankę w dwóch setach.
Rywalką Świątek w trzeciej rundzie będzie Kostiuk. Reprezentantka Ukrainy w swoim pierwszym meczu w Cincinnati rozbiła Niemkę Tatjanę Marię, oddając rywalce zaledwie jednego gema.
Impreza w Cincinnati jest ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.
Świątek triumfowała w US Open w 2022 roku.
Świątek - Kostiuk. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Świątek - Kostiuk? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Kostiuk. Gdy tylko organizatorzy ogłoszą termin i godzinę meczu Świątek - Kostiuk, poinformujemy o tym w tekście.