Zrobiła to po raz 300. w karierze! Wyjątkowe zwycięstwo Igi Świątek
Iga Świątek wygrała z Anastazją Potapową 6:1, 6:4 w drugiej rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Cały mecz trwał zaledwie 73 minuty. Jak się okazuje, to spotkanie - pod względem statystyk - jest dla Polki bardzo wyjątkowe.
Jak wyliczyła strona OptaAce, oficjalnie zajmująca się statystykami z zawodów WTA i ATP, dla Świątek było to 300. zwycięstwo w zawodach rangi WTA. Dla porównania, Polka przegrała zaledwie 72 spotkania w tourze. Do statystyki nie wliczają się pojedynki rozegrane w ramach Billie Jean King Cup.
Lepszą "skuteczność" od raszynianki miała jedynie jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii - Serena Williams. Ona 300 triumfów osiągnęła po zaledwie 360 meczach. Co ciekawe, obie panie historyczny wynik osiągnęły podczas rywalizacji w Cincinnati.
Już niedługo Świątek stanie przed szansą, by jeszcze bardziej wyśrubować swój rekord. W trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati Polka zmierzy się z Martą Kostiuk.