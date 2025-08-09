Zrobiła to po raz 300. w karierze! Wyjątkowe zwycięstwo Igi Świątek

Jak wyliczyła strona OptaAce, oficjalnie zajmująca się statystykami z zawodów WTA i ATP, dla Świątek było to 300. zwycięstwo w zawodach rangi WTA. Dla porównania, Polka przegrała zaledwie 72 spotkania w tourze. Do statystyki nie wliczają się pojedynki rozegrane w ramach Billie Jean King Cup.

Lepszą "skuteczność" od raszynianki miała jedynie jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii - Serena Williams. Ona 300 triumfów osiągnęła po zaledwie 360 meczach. Co ciekawe, obie panie historyczny wynik osiągnęły podczas rywalizacji w Cincinnati.

300 - Iga Swiatek (372) is the player with fewest matches taken to 300 wins at WTA-level (excluding BJK Cup) since Serena Williams (360) at Cincinnati Open 2006. Repeat. #CincyTennis | @CincyTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/P4KBWFHePB — OptaAce (@OptaAce) August 9, 2025

Już niedługo Świątek stanie przed szansą, by jeszcze bardziej wyśrubować swój rekord. W trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati Polka zmierzy się z Martą Kostiuk.