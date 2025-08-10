Świątek - Kostiuk. Dlaczego nie ma meczu? Odwołany mecz Świątek
Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk w Cincinnati nie dojdzie do skutku. Dlaczego mecz Świątek został odwołany? Co się stało w meczu Świątek - Kostiuk?
Kolejną rywalką Świątek w Cincinnati miała być Marta Kostiuk z Ukrainy. Obie tenisistki wcześniej rywalizowały ze sobą trzykrotnie i za każdym razem triumfowała Polka, do tej pory nie oddając rywalce ani jednego seta.
Do czwartego meczu Świątek - Kostiuk miało dojść w Cincinnati. Jak się jednak okazało, mecz Świątek - Kostiuk został odwołany. Dlaczego?
Mecz Świątek - Kostiuk odwołany
Mecz Świątek - Kostiuk został odwołany. Kibicie z pewnością zastanawiają się, dlaczego Świątek nie gra z Kostiuk. Powód odwołania meczu to kontuzja reprezentantki Ukrainy, a konkretniej uraz nadgarstka.
