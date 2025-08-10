Świątek - Kostiuk na żywo. Relacja live i wynik online mecz Świątek w Cincinnati

Iga Świątek

Iga Świątek - Marta Kostiuk, czyli czas na kolejne spotkanie najlepszej polskiej tenisistki podczas turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Kolejną rywalką raszynianki w Cincinnati będzie Marta Kostiuk. Rozstawiona z numerem 25. Ukrainka bez kłopotów pokonała w sobotę doświadczoną Niemkę polskiego pochodzenia Tatjanę Marię 6:0, 6:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek przekazała smutną informację

 

W swoim pierwszym spotkaniu podczas tego turnieju Świątek natomiast ograła Anastazję Potapową. Polka pokonała Rosjankę w dwóch setach.

 

Do tej pory Świątek i Kostiuk grały ze sobą trzykrotnie. Za każdym razem lepsza była Polka, za każdym razem triumfując bez straty seta. Po raz ostatni w... Cincinnati w 2024 roku.

 

Jak będzie tym razem?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Marta Kostiuk na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
