Świątek - Kostiuk na żywo. Relacja live i wynik online mecz Świątek w Cincinnati
Iga Świątek - Marta Kostiuk, czyli czas na kolejne spotkanie najlepszej polskiej tenisistki podczas turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Kolejną rywalką raszynianki w Cincinnati będzie Marta Kostiuk. Rozstawiona z numerem 25. Ukrainka bez kłopotów pokonała w sobotę doświadczoną Niemkę polskiego pochodzenia Tatjanę Marię 6:0, 6:1.
W swoim pierwszym spotkaniu podczas tego turnieju Świątek natomiast ograła Anastazję Potapową. Polka pokonała Rosjankę w dwóch setach.
Do tej pory Świątek i Kostiuk grały ze sobą trzykrotnie. Za każdym razem lepsza była Polka, za każdym razem triumfując bez straty seta. Po raz ostatni w... Cincinnati w 2024 roku.
Jak będzie tym razem?
