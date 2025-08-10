Świątek - Kostiuk. Wynik meczu Świątek. Kto wygrał w Cincinnati?

24-letnia Świątek, która w pierwszej rundzie w Cincinnati miała tzw. wolny los, po raz drugi w karierze zmierzyła się z Potapową, obecnie 45. w światowym rankingu. Ich poprzedni pojedynek odbył się w ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego French Open, gdy w 1/8 finału raszynianka pokonała swoją rówieśniczkę z Rosji 6:0, 6:0.

Teraz Świątek też nie miała problemów, choć w drugim secie musiała się trochę namęczyć. Ostatecznie wygrała 6:1, 6:4.

Kolejną rywalką raszynianki będzie Marta Kostiuk. Rozstawiona z numerem 25. Ukrainka bez kłopotów pokonała w sobotę doświadczoną Niemkę polskiego pochodzenia Tatjanę Marię 6:0, 6:1.

Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.

Świątek - Kostiuk. Wynik meczu. Kto wygrał w Cincinnati?

Polsat Sport