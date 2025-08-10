Świątek - Kostiuk. Wynik meczu Świątek. Kto wygrał w Cincinnati?
Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6:1, 6:4 w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Kolejną rywalką polskiej tenisistki, triumfatorki tegorocznego Wimbledonu, będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Kto wygrał mecz Świątek - Kostiuk? Jaki był wynik Świątek - Kostiuk?
24-letnia Świątek, która w pierwszej rundzie w Cincinnati miała tzw. wolny los, po raz drugi w karierze zmierzyła się z Potapową, obecnie 45. w światowym rankingu. Ich poprzedni pojedynek odbył się w ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego French Open, gdy w 1/8 finału raszynianka pokonała swoją rówieśniczkę z Rosji 6:0, 6:0.
Teraz Świątek też nie miała problemów, choć w drugim secie musiała się trochę namęczyć. Ostatecznie wygrała 6:1, 6:4.
Kolejną rywalką raszynianki będzie Marta Kostiuk. Rozstawiona z numerem 25. Ukrainka bez kłopotów pokonała w sobotę doświadczoną Niemkę polskiego pochodzenia Tatjanę Marię 6:0, 6:1.
Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.
Wynik meczu Świątek - Kostiuk poznamy po zakończeniu spotkania Polki i Ukrainki. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Kostiuk w Cincinnati, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.