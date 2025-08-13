WTA w Cincinnati: Iga Świątek - Sorana Cirstea. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek - Sorana Cirstea to mecz czwartej rundy turnieju WTA w Cincinnati. Jaki był wynik meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea? Kto wygrał?

fot. PAP/PA
Iga Świątek kontynuuje rywalizację za oceanem w ramach przygotowań do wielkoszlemowego US Open. Obecnie Polka występuje w imprezie rangi WTA 1000 w Cincinnati.

 

Raszynianka w prestiżowych amerykańskich zawodach jest już w czwartej rundzie. W pierwszej - dzięki rozstawieniu z "3" - miała wolny los, a następnie pokonała Anastazję Potapową. W trzeciej fazie z kolei nie musiała wychodzić na kort, ponieważ walkowerem starcie oddała kontuzjowana Ukrainka Marta Kostiuk.

 

O awans do ćwierćfinału Światek walczy z Soraną Cirsteą. 138. w rankingu WTA Rumunka sprawiła podczas Cincinnati Open niespodzianki. Wyeliminowała odpowiednio Chorwatkę Donnę Vekić, rozstawioną z "22" Polkę Magdalenę Fręch i Chinkę Yue Yuan.

Spotkanie Iga Świątek - Sorana Cirstea w ramach turnieju WTA w Cincinnati rozpocznie się w środę 13 lipca o godzinie 17:00. Wynik meczu poznamy około 19:00.

