Iga Świątek kontynuuje rywalizację za oceanem w ramach przygotowań do wielkoszlemowego US Open. Obecnie Polka występuje w imprezie rangi WTA 1000 w Cincinnati.

Raszynianka w prestiżowych amerykańskich zawodach jest już w czwartej rundzie. W pierwszej - dzięki rozstawieniu z "3" - miała wolny los, a następnie pokonała Anastazję Potapową. W trzeciej fazie z kolei nie musiała wychodzić na kort, ponieważ walkowerem starcie oddała kontuzjowana Ukrainka Marta Kostiuk.

O awans do ćwierćfinału Światek walczy z Soraną Cirsteą. 138. w rankingu WTA Rumunka sprawiła podczas Cincinnati Open niespodzianki. Wyeliminowała odpowiednio Chorwatkę Donnę Vekić, rozstawioną z "22" Polkę Magdalenę Fręch i Chinkę Yue Yuan.

WTA w Cincinnati: Iga Świątek - Sorana Cirstea. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Spotkanie Iga Świątek - Sorana Cirstea w ramach turnieju WTA w Cincinnati rozpocznie się w środę 13 lipca o godzinie 17:00. Wynik meczu poznamy około 19:00.

