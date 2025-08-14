Świątek w środę w zwyciężyła Soranę Cirsteę 6:4, 6:3, wygrywając z doświadczoną Rumunką po raz piąty w karierze. Kalinska natomiast w meczu 1/8 finału pokonała wyżej notowaną rodaczkę, Jekaterinę Aleksandrową 3:6, 7:6 (7-5), 6:1.

Będzie to drugie starcie Świątek z Kalinską. Co ciekawe Rosjanka jest jedną z nielicznych zawodniczek, która ma z Polką dodatni bilans, jeśli chodzi o bezpośrednie starcia. W 2024 roku w Dubaju Kalinska sensacyjnie ograła Świątek w dwóch setach półfinałowego starcia.

Czy po spotkaniu w Cincinnati bilans bezpośrednich meczów Świątek - Kalinska będzie remisowy?

Świątek - Kalinska. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Kalinska? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy mecz Świątek - Kalinska zostanie rozegrany. Gdy tylko organizatorzy podadzą termin i godzinę meczu Świątek - Kalinska, poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport