Świątek powalczy o półfinał! Poznaliśmy rywalkę Polki

Zajmująca 34. miejsce w światowym rankingu zawodniczka z Moskwy w zakończonym już po północy czasu lokalnego meczu 1/8 finału pokonała wyżej notowaną rodaczkę, Jekaterinę Aleksandrową 3:6, 7:6 (7-5), 6:1.

Natomiast Świątek już w środę w południe zwyciężyła Soranę Cirsteę 6:4, 6:3, wygrywając z doświadczoną Rumunką po raz piąty w karierze.

Wcześniej Polka, numer trzy tej imprezy i listy WTA, miała "wolny los" w 1. rundzie, w drugiej uporała się z Rosjanką Anastazją Potapową 6:1, 6:4, a mecz 1/16 finału z Martą Kostiuk (nr 25.) wygrała walkowerem, gdyż Ukrainka wycofała się z turnieju z powodu kontuzji nadgarstka.

O trzeci z rzędu półfinał Cincinnati Open była liderka światowego rankingu powalczy w sobotę. Z trzy lata starszą Kalinską, która w przeszłości dotarła do 11. miejsca w klasyfikacji tenisistek, zmierzy się po raz drugi. W lutym 2024 roku przegrała z nią w półfinale zawodów w Dubaju. Tam Rosjanka osiągnęła jeden z czterech finałów w karierze, ale wciąż czeka na turniejowy triumf.

W Cincinnati w grze z Polek pozostaje jeszcze rozstawiona z numerem 31. Magda Linette, która po wyeliminowaniu rozstawionej z "czwórką" Amerykanki Jessiki Peguli 7:6 (7-5), 3:6, 6:3 awansowała do 1/8 finału. W tej fazie zagra w nocy z czwartku na piątek z Rosjanką Weroniką Kudermietową.

Rozstawiona z numerem 22. Fręch odpadła w drugiej rundzie, a Katarzyna Kawa zatrzymała się na kwalifikacjach.

