WTA Cincinnati: Iga Świątek - Anna Kalinska. Kto wygrał? Wynik

Iga Świątek

Iga Świątek - Anna Kalinska to ćwierćfinałowe spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Kto wygrał? Jaki był wynik?

WTA Cincinnati: Iga Świątek - Anna Kalinska. Kto wygrał? Wynik
Fot. PAP
Iga Świątek

Świątek w środę zwyciężyła Soranę Cirsteę 6:4, 6:3, wygrywając z doświadczoną Rumunką po raz piąty w karierze. Iga walczy o kolejny tytuł po wygranym Wimbledonie kilka tygodni temu. Rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny medal dla Polski! Rekord świata pobity 

 

Zajmująca 34. miejsce w światowym rankingu zawodniczka z Moskwy w meczu 1/8 finału pokonała wyżej notowaną rodaczkę, Jekaterinę Aleksandrową. Kalinska na tegorocznym Wimbledonie dotarła do drugiej rundy. Lepsza wówczas okazała się Clara Tauson.

 

Obie tenisistki ostatni raz spotkały się podczas turnieju WTA w Dubaju w 2024 roku. Kalinska wygrała to spotkanie 2:0 

WTA Cincinnati: Iga Świątek - Anna Kalinska. Kto wygrał? Wynik

Kto wygrał mecz Iga Świątek - Anna Kalinska? Wynik pojawi się w artykule po zakończeniu pojedynku. Relację na żywo można śledzić TUTAJ.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANNA KALINSKAIGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dawid Olejniczak: Współpraca Igi Świątek z nowym trenerem wcale nie musi trwać zbyt długo
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 