Świątek w środę zwyciężyła Soranę Cirsteę 6:4, 6:3, wygrywając z doświadczoną Rumunką po raz piąty w karierze. Iga walczy o kolejny tytuł po wygranym Wimbledonie kilka tygodni temu. Rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

Zajmująca 34. miejsce w światowym rankingu zawodniczka z Moskwy w meczu 1/8 finału pokonała wyżej notowaną rodaczkę, Jekaterinę Aleksandrową. Kalinska na tegorocznym Wimbledonie dotarła do drugiej rundy. Lepsza wówczas okazała się Clara Tauson.

Obie tenisistki ostatni raz spotkały się podczas turnieju WTA w Dubaju w 2024 roku. Kalinska wygrała to spotkanie 2:0

WTA Cincinnati: Iga Świątek - Anna Kalinska. Kto wygrał? Wynik

Kto wygrał mecz Iga Świątek - Anna Kalinska? Wynik pojawi się w artykule po zakończeniu pojedynku. Relację na żywo można śledzić TUTAJ.

AK, Polsat Sport