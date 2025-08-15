Świątek - Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał w Cincinnati?

We wcześniejszym spotkaniu na tym samym korcie - centralnym - Polka w niewiele ponad półtorej godziny poradziła sobie z rozstawioną z numerem 28. Rosjanką Anna Kalinską, zwyciężając 6:3, 6:4.

Z Rybakiną Świątek spotka się po raz 10. w karierze. Bilans ma minimalnie lepszy - wygrała z tenisistką z Kazachstanu pięć razy, w tym we wszystkich trzech tegorocznych pojedynkach: w wielkoszlemowym French Open, w Dausze oraz w turnieju United Cup w Australii. Te dwa ostatnie mecze zawodniczki rozegrały na twardej nawierzchni.

Jak będzie tym razem?

Świątek - Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Rybakina poznamy po zakończeniu tego niezwykle ciekawie zapowiadającego się spotkania. Gdy tylko przekonamy się o tym, kto wygrał mecz Świątek - Rybakina w Cincinnati, poinformujemy o tym w tekście.

