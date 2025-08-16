Świątek - Rybakina na żywo. Relacja live i wynik online tenis Cincinnati

Świątek i Rybakina zmierzą się w hitowym spotkaniu w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Po tym, jak Polka w ćwierćfinale ograła Rosjankę Annę Kalinską, pewne było, że w kolejnej rundzie dojdzie do hitu z jej udziałem.

Rybakina mierzyła się bowiem z liderką rankingu WTA, Białorusinką Aryną Sabalenką. Reprezentantka Kazachstanu ograła Sabalenkę w dwóch setach i zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju.

W przeszłości Świątek i Rybakina wielokrotnie się ze sobą mierzyły. W tym roku trzykrotnie - za każdym razem lepsza była Polka, po raz ostatni triumfując podczas tegorocznego Roland Garros.

Turniej w Cincinnati to ostatnia faza przygotowań do wielkoszlemowego US Open.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Rybakina na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport