Iga Świątek w finale w Cincinnati. Kiedy mecz? O której godzinie?

Iga Świątek w finale turnieju WTA w Cincinnati! Kiedy finał? O której godzinie finał w Cincinnati?
Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA w Cincinnati. W półfinale polska tenisistka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę, triumfując w dwóch setach. W pierwszej partii Świątek wróciła ze stanu 3:5 i ostatecznie wygrała 7:5.
Finałową rywalką Świątek będzie lepsza z meczu Jasmine Paolini - Weronika Kudermietowa.
Turniej WTA w Cincinnati to ostatni etap przygotowań do US Open. Świątek wygrała ten wielkoszlemowy turniej w 2022 roku.
Kiedy Świątek gra w finale w Cincinnati? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, o której godzinie finał Świątek w Cincinnati. Gdy tylko organizatorzy turnieju ogłoszą oficjalny harmonogram, poinformujemy o tym w tekście.