Iga Świątek w finale w Cincinnati. Kiedy mecz? O której godzinie?

fot. PAP
Iga Świątek w finale w Cincinnati.

Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA w Cincinnati. W półfinale polska tenisistka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę, triumfując w dwóch setach. W pierwszej partii Świątek wróciła ze stanu 3:5 i ostatecznie wygrała 7:5.

 

Finałową rywalką Świątek będzie lepsza z meczu Jasmine Paolini - Weronika Kudermietowa.

 

Turniej WTA w Cincinnati to ostatni etap przygotowań do US Open. Świątek wygrała ten wielkoszlemowy turniej w 2022 roku.

Świątek w finale w Cincinnati. Kiedy mecz? O której?

Kiedy Świątek gra w finale w Cincinnati? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, o której godzinie finał Świątek w Cincinnati. Gdy tylko organizatorzy turnieju ogłoszą oficjalny harmonogram, poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
