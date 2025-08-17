Paolini - Kudermietowa. Wynik meczu. Kto wygrał? Rywalka Świątek w finale

Iga Świątek

Jasmine Paolini - Weronika Kudermietowa to półfinał turnieju WTA w Cincinnati. Kto wygrał mecz Paolini - Kudermietowa? Jaki był wynik Paolini - Kudermietowa?

Paolini - Kudermietowa. Wynik meczu. Kto wygrał? Rywalka Świątek w finale
Paolini - Kudermietowa. Wynik meczu. Kto wygrał? Rywalka Świątek w finale

Czas na drugi półfinał turnieju WTA w Cincinnati. Przypomnijmy - w wielkim finale zameldowała się Iga Świątek. Polska tenisistka w dwóch setach pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę.

 

Paolini - Kudermietowa na żywo

 

Finałową rywalkę Świątek wyłoni starcie Paolini - Kudermietowa.

Paolini - Kudermietowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Paolini - Kudermietowa poznamy w niedzielę 17 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Paolini - Kudermietowa w Cincinnati przekonamy się w godzinach wieczornych polskiego czasu - start meczu po godzinie 21.00. Wówczas poznamy rywalkę Świątek w finale w Cincinnati.

