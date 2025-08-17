Świątek awansowała do finału, a to nie koniec dobrych wieści. To już pewne

Iga Świątek ograła Jelenę Rybakinę w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. To zwycięstwo zagwarantowało jej nie tylko awans do finału amerykańskiej imprezy.

fot. PAP

Jak się okazało, wygrana Polki zapewniła jej udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals, które odbędzie się w dniach 1-8 listopada w saudyjskim Rijadzie. Do tej pory pewna występu była liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka.

 

Teraz dołączyła do niej Świątek. Polka, która znajduje się na drugim miejscu w rankingu WTA Race, ma też szansę na awans na drugą pozycję w głównym rankingu. Do tego potrzebuje zwycięstwa w meczu finałowym.

 

Świątek świetnie radzi sobie w Cincinnati. Nie straciła jeszcze seta, a w drodze do finału ograła - prócz Rybakiny - Anastazję Potapową, Martę Kostiuk (walkower), Soranę Cirsteę oraz Annę Kalinską.

 

Turniej WTA w Cincinnati to ostatni etap przygotowań do US Open. Świątek wygrała ten wielkoszlemowy turniej w 2022 roku.

