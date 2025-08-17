Świątek - Paolini. Kiedy finał w Cincinnati? O której godzinie finał Świątek?

W pierwszej partii Polka miała nieco problemów, przegrywała już 3:5 i 15:30, jednak od tego momentu przejęła inicjatywę, korzystając m.in. z kryzysu Kazaszki. W pierwszym secie dwukrotnie przełamała rywalkę, a w drugim jeden „break” wystarczył jej do zwycięstwa.

Był to 10. pojedynek Świątek z Rybakiną i szóste zwycięstwo 24-letniej raszynianki.

Trzecia obecnie w światowym rankingu tenisistka po raz pierwszy w karierze zagra w Cincinnati o tytuł. W dwóch poprzednich edycjach odpadła w półfinale po porażce z późniejszą triumfatorką imprezy.

Finałową rywalkę Polki wyłonił mecz Włoszki Jasmine Paolini i Rosjanki Weroniki Kudermietowej. Paolini wygrała w trzech setach i zameldowała się w wielkim finale.

Świątek - Paolini. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Paolini? Finał Świątek - Paolini w Cincinnati zostanie rozegrany w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. Godzina finału Świątek - Paolini w Cincinnati to północ.

BS, PAP