Już raz to zrobiła. Świątek znów stanie przed szansą

To będzie szósta konfrontacja Świątek z Paolini. Mająca polskie korzenie Włoszka jeszcze ani raz nie wygrała. W tym roku spotkają się po raz drugi - niecałe dwa miesiące temu 24-letnia tenisistka pokonała pięć lat starszą rywalkę w półfinale turnieju w Bad Homburg.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek awansowała do finału, a to nie koniec dobrych wieści. To już pewne

Poniedziałkowe starcie będzie drugim finałowym meczem tych tenisistek - w zeszłym roku w wielkoszlemowym French Open bardziej doświadczona w wielkich imprezach Polka triumfowała 6:2, 6:1.

Trzecia obecnie w światowym rankingu podopieczna trenera Wima Fissette'a, która w tym roku w tej imprezie po drodze do decydującego pojedynku nie straciła ani jednego seta, po raz pierwszy w karierze zagra w Cincinnati o tytuł. W dwóch poprzednich edycjach odpadła w półfinale po porażce z późniejszą triumfatorką imprezy.

Włoszka, dziewiąta na liście WTA, również po raz pierwszy dotarła w tej imprezie do decydującego pojedynku. Po drodze do finału straciła jednego seta - w półfinale z Rosjanką Weroniką Kudermietową.

Polka zagra o północy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego o 24. tytuł w karierze, a Paolini - o czwarty.

Stawką meczu będzie dla Świątek, która w lipcu zwyciężyła w wielkoszlemowym Wimbledonie, nie tylko trofeum, którego jeszcze nie ma w swojej kolekcji, ale także pozycja wiceliderki światowego rankingu. Jeśli wygra, wyprzedzi drugą obecnie Amerykankę Coco Gauff, która z rywalizacji w Cincinnati odpadła w ćwierćfinale.

Włoszka w przypadku zwycięstwa zanotuje skok na siódme miejsce na liście WTA.

W następną niedzielę w Nowym Jorku rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

JŻ, PAP