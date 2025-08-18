Paolini rozpływa się nad Świątek. Co za słowa przed finałem!

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek staje przed szansą na zdobycie kolejnego tytułu. W finale turnieju WTA w Cincinnati zmierzy się z Jasmine Paolini. Przed meczem głos zabrała Włoszka, która w samych dobrych słowach wypowiedziała się o Świątek.

Paolini rozpływa się nad Świątek. Co za słowa przed finałem!
fot. PAP/EPA
Iga Świątek, w kółeczku Jasmine Paolini

Na Wimbledonie Iga Świątek zakończyła swoje czekanie na kolejny tytuł. Po niespełna 13 miesiącach od ostatniego triumfu (Roland Garros 2024) sięgnęła po prestiżową wiktorię w Londynie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek awansowała do finału, a to nie koniec dobrych wieści. To już pewne

 

Teraz Świątek ponownie staje przed szansą na końcowe zwycięstwo. W finale turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati zmierzy się z Jasmine Paolini. Włoszka ma świadomość, jak trudną przeciwniczką jest Świątek. Wypowiedziała się o niej w samych superlatywach.

 

- Zawsze bardzo trudno gra się z Igą. Ona dużo broni i świetnie serwuje, ale dam z siebie wszystko - oceniła Paolini na łamach puntodebreak.com.

 

Spotkanie Świątek z Paolini odbędzie się o północy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. Również we wtorek Świątek rozpocznie zmagania w wielkoszlemowym US Open.

Przejdź na Polsatsport.pl
CINCINNATI OPENCINCINNATI OPEN 2025IGA ŚWIĄTEKJASMINE PAOLINITENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 CINCINNATIWTA 1000 CINCINNATI 2025WTA CINCINNATIWTA CINCINNATI 2025
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Dziękuję tacie, który popychał mnie do pracy, gdy byłam jeszcze za głupia, żeby to zrozumieć
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 