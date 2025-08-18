Paolini rozpływa się nad Świątek. Co za słowa przed finałem!

Na Wimbledonie Iga Świątek zakończyła swoje czekanie na kolejny tytuł. Po niespełna 13 miesiącach od ostatniego triumfu (Roland Garros 2024) sięgnęła po prestiżową wiktorię w Londynie.

Teraz Świątek ponownie staje przed szansą na końcowe zwycięstwo. W finale turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati zmierzy się z Jasmine Paolini. Włoszka ma świadomość, jak trudną przeciwniczką jest Świątek. Wypowiedziała się o niej w samych superlatywach.

- Zawsze bardzo trudno gra się z Igą. Ona dużo broni i świetnie serwuje, ale dam z siebie wszystko - oceniła Paolini na łamach puntodebreak.com.

Spotkanie Świątek z Paolini odbędzie się o północy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. Również we wtorek Świątek rozpocznie zmagania w wielkoszlemowym US Open.