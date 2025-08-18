Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w turnieju WTA w Cincinnati, będącego ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka dogoniła legendę. WTA oficjalnie ogłasza

W finale wystąpi Iga Świątek, która w półfinałowym starciu pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę. Triumf w tym spotkaniu sprawił, że Świątek zapewniła sobie udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals, które odbędzie się w dniach 1-8 listopada w saudyjskim Rijadzie.

- To był bardzo trudny mecz, na początku poziom był szalony. Grałyśmy tak szybko, że czasami nie mogłyśmy nawet dobiec do piłki po drugim uderzeniu, bo taka była jej prędkość. Udało mi się jednak grać z dużą intensywnością i jakością. Bardzo się cieszę z tego, co pokazałam. Serwowałam o wiele lepiej, więc to na pewno pomogło. Nic bym nie zmieniła - oceniła Polka w krótkiej rozmowie na korcie po półfinale z Rybakiną.

Finałową rywalką Świątek będzie Jasmine Paolini. Włoszka w półfinale w dwóch setach ograła Rosjankę Weronikę Kudermietową, triumfując w trzech setach.

Jeśli Świątek wygra turniej w Cincinnati, awansuje na drugie miejsce w rankingu WTA. Aktualnie wiceliderką jest Amerykanka Coco Gauff, która w Cincinnati odpadła w ćwierćfinale. Liderką rankingu jest Białorusinka Aryna Sabalenka.

Relacja live i wynik online meczu Świątek - Paolini na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport