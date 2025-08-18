Jest termin meczu Świątek w US Open. Zaledwie kilkanaście godzin przerwy

Iga Świątek o północy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu zagra w finale turnieju WTA w Cincinnati. Tymczasem organizatorzy US Open ogłosili plan na wtorek. To wtedy rozpoczną się zmagania miksta, w których udział weźmie Świątek. Polska tenisistka nie będzie miała dużo czasu na odpoczynek po rywalizacji w Cincinnati.

fot. PAP/EPA
W tym roku turniej miksta w US Open rozegrany zostanie w nowej formie. Impreza odbędzie się w tygodniu przed startem głównych zmagań, a udział weźmie w niej 16 duetów, składających się głównie z gwiazd występujących na co dzień w singlu.

 

Organizatorzy zmagań ogłosili już plan gry na wtorek (19 lipca). To wtedy zawody rozpocznie Iga Świątek, która wystąpi u boku Caspera Ruuda.

 

Pierwsze starcie polsko-norweskiej pary rozpocznie się nie przed godziną 18:00 polskiego czasu (wtorek). Przeciwnikami Świątek i Ruuda będą reprezentanci gospodarzy: Madison Keys i Frances Tiafoe.

 

Wszystko to oznacza, że Świątek nie będzie miała dużo czasu na odpoczynek po turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Dopiero bowiem o północy z poniedziałku na wtorek Polka zmierzy się w finale z Włoszką Jasmine Paolini.

