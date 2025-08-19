Kiedy jest kolejny mecz Igi Świątek w US Open? O której godzinie gra Iga Świątek?

Iga Świątek

Iga Świątek i Casper Ruud zagrają w półfinale miksta US Open 2025. Kiedy jest kolejny mecz Świątek w US Open? O której godzinie?

fot. PAP

Świątek w nocy z poniedziałku na wtorek wygrała turniej singlowy w Cincinnati, ogrywając Jasmine Paolini. Kilkanaście godzin później wystąpiła w meczu 1/8 finału mikstowego US Open. Razem z Casperem Ruudem pokonali Francesa Tiafoe i Madison Keys 4:1, 4:2.

 

Następnie Polka i Norweg zmierzyli się z Caty McNally i Lorenzo Musettim. Wygrali 4:1, 4:2 i zameldowali się w półfinale.

Kiedy jest kolejny mecz Świątek w mikście w US Open? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Świątek i Ruud zagrają swój półfinał w nocy z środy (20 sierpnia) na czwartek (21 sierpnia). Start półfinałów o 1:00. Świątek i Ruud nie znają jeszcze swoich rywali.


W tym roku turniej miksta w US Open rozgrywany jest w nowej formie. Impreza odbywa się w tygodniu przed startem głównych zmagań, a udział bierze w niej 16 duetów, składających się głównie z gwiazd występujących na co dzień w singlu.

 

Mecze mają krótszy format. Gra się do dwóch wygranych setów. Każdy set jest rozgrywany do czterech gemów. Przy stanie 40-40 w gemie następny punkt jest decydujący. Przy stanie 4:4 w gemach jest rozgrywany klasyczny tie-break. Ewentualny trzeci set to tzw. super tie-break, czyli do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch punktów różnicy. Dopiero w finale sety będą rozgrywane do sześciu gemów.

